Боец из Мариуполя после победы в США опустился на колени и призвал остановить войну в Украине (видео)

Украинский боец на голых кулаках Бовар Ханаков по прозвищу "Гладиатор" победил американца Исаака Фримана на турнире BYB 13, который состоялся во Флориде (США).

28-летний уроженец Мариуполя, сумевший уехать из своего родного города уже после полномасштабного российского вторжения, выиграл единогласным решением судей. Украинцу удалось продержаться все пять раундов, несмотря на травму – соперник сломал нашему соотечественнику ребра.

После оглашения результатов Ханаков опустился на колени и обратился к мировому сообществу с просьбой помочь остановить войну в Украине.

"Моей мечтой было провести бой в США. Но я разбит сегодня и мне очень больно, ведь Российская Федерация убивает моих земляков. Пожалуйста, если вы можете, остановите войну. Наш народ никогда не сдастся. Мы боремся за свободу. Я знаю, что США поддерживают нашу страну. Благодарю вас за это. Помогите моим соотечественникам выжить", – сказал Ханаков.

Добавим, что сразу после своей победы Бовар выставил завоеванную медаль на благотворительный аукцион, а все средства от продажи передаст украинским волонтерам.

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