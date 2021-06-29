Боец ММА за секунду люто вырубил мужчину в баре: видео попало в Сеть

После инцидента Джо Шиллинг назвал свои действия самообороной.

Бывший боец престижного промоушена смешанных единоборств Bellator Джо Шиллинг попал в скандал. Спортсмен жестко нокаутировал посетителя в одном из баров.

Видео этого случая разлетелось по Сети. На нем видно, что Шиллинг проходил мимо своей будущей жертвы, которая была в нетрезвом состоянии. Боец ММА слегка подвинул мужчину, а тот сказал что-то в ответ. Джо не удержался и двумя мощными ударами свалил посетителя бара на пол. Пострадавший бессознательно остался лежать.

This guy definitely had no clue who he was dealing with when he decided to flex on Joe Schilling.



pic.twitter.com/Bnm355GT4I — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) June 28, 2021

В соцсетях Шиллинг заявил, что с его стороны это была самооборона и рассказал детали ситуации.

"Самозащита - это явно не то, что теперь считается нормой в стране. Я видел это видео, спасибо всем за переживания. Этот парень весь вечер вел себя, как идиот. Темнокожий официант, который проходил мимо, нарвался на расистские комментарии. Конечно, он был обижен, но не захотел драться, чтобы не потерять работу.

Этот клоун весь вечер косо смотрел на меня, устанавливал зрительный контакт. Затем я проходил мимо, он сразу извинился, что загородил проход. А потом, поняв, что это я, начал кричать мне вслед. Он сделал движение по направлению ко мне, после чего и получил. Я подумал, что он пытается меня ударить, это была угроза жизни, я защищался. В итоге я спокойно доел свой ужин, оплатил счет, оставил чаевые. Меня поблагодарили официанты и диджей", - написал Шиллинг на своей странице в Instagram.

Последний бой в Bellator Шиллинг провел в октябре 2019 года, проиграв нокаутом Тони Джонсону.

Ранее 37-летний Джо был чемпионом по кикбоксингу. После перехода в ММА на его счету десять боев - четыре победы и шесть поражений.

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