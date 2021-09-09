Боец на грани дозволенного сломал ногу сопернику: в UFC заговорили о запрете жуткого удара (видео)

Ролик, который не захочется пересматривать вновь.

Жуткой травмой литовца Модестаса Букаускаса завершился его бой против американца Халила Раунтри на турнире UFC Fight Night 191 в Лас-Вегасе.

Во втором раунде боец из США, который к тому моменту уже доминировал в октагоне, нанес сопернику удар ногой в колено. Букаускас сразу же завалился на настил и схватился за ногу. К счастью, Раунтри не бросился добивать литовца, вовремя осознав, что тот уже не сможет продолжить бой.

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Удар Халила действительно выглядит очень страшно. Не удивительно, что многие бойцы выступают за его запрет, так как такие действия могут приводить к тяжелой травме, которая может поставить под угрозу всю карьеру.

После поражения Букаускаса разговоры о необходимости исключить этот удар из правил лишь усилились. Тем не менее, сам Модестас заявил, что не имеет претензий к Халилу и сообщил, что в бою американец сломал ему ногу.

31-летний Раунтри одержал 9-ю победу в MMA. На его счету 5 поражений.

27-летний Букаускас проиграл в 5-й раз в карьере. В его активе 11 побед.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, американский боец победил бразильца редким нокаутом.

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