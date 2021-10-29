Боевым составом: соперник сборной Украины объявил заявку на решающие матчи квалификации ЧМ-2022

13 ноября команда Боснии и Герцеговины примет финнов, а 16 ноября дома сыграет против украинцев.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к заключительным играм отбора в Чемпионат мира-2022 против Финляндии и Украины .

Так, в заявку попали 27 игроков. Среди них два звездных лидера - полузащитник "Барселоны" Миралем Пьяныч, который сейчас выступает в аренде за "Бешикташ", и форвард миланского "Интера" Эдин Джеко.

Состав сборной Боснии и Герцеговины

Вратари: Ибрахим Шехич ("Коньяспор", Турция), Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич ("Атромитос", Греция).

Защитники: Бронимир Ципетич ("Локомотива", Хорватия), Матео Сушич ("ЧФР Клуж", Румыния), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба - "Ференцварош", Венгрия), Анел Ахмедходжич ("Мальме", Швеция), Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия), Синиша Саничанин ("Партизан", Сербия), Александар Йовичич ("Горица", Хорватия), Айдин Нукич ("Тузла", Босния и Герцеговина).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович ("Коньяспор", Турция), Ради Крунич ("Милан", Италия), Миралем Пьянич ("Бешикташ", Турция), Амер Гояк ("Динамо" Загреб, Хорватия), Гойко Цимирот ("Стандард", Бельгия), Мирослав Стеванович ("Серветт", Швейцария), Ади Налич ("Мальме", Швеция), Эльмедин Жиликич ("Олимпия", Словения), Элвис Шарич ("Горица", Хорватия).

Нападающие: Эдин Джеко ("Интер", Италия), Лука Менало ("Динамо" Загреб, Хорватия), Эрмедин Демирович ("Фрайбург", Германия), Смаил Превляк ("Эйпен", Бельгия).

Матч против Финляндии сборная Боснии и Герцеговины проведет 13 ноября, а с Украиной сойдется 16 ноября. Оба поединка боснийцы сыграют при домашних трибунах в городе Зеница.

В последнем своем матче Босния и Герцеговины во Львове сыграла с Украиной вничью - 1:1.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на поединок против сборной Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября — 18 декабря 2022. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Добавим, что аналитики повысили шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2022.

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