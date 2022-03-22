"Бог с тобой": бывшая звезда "Днепра" поддержал Украину в войне с Россией (фото)

"Бог с тобой": бывшая звезда "Днепра" поддержал Украину в войне с Россией (фото)

39-летний бразилец добавил строчки из песни Ляписа Трубецкого "Воины мира".

Бывший нападающий "Днепра" Матеус выразил поддержку украинскому народу, продолжающему бороться с российскими оккупантами.

В Instagram stories опубликовал соответствующий пост.

"Слава Украине. Бог с тобой", – написал Матеус.

instagram.com/matheus_10_99/

Кроме этого, эксфорвард "Днепра" вспомнил строчки из песни "Воины света" группы Ляпис, которую считают гимном Революции достоинства в 2014 году.

Бразильский нападающий выступал за "Днепр" в 2011-2016 годах, забил 48 голов в 154 матчах (включая финал Лиги Европы). Матеус известен своими проукраинскими взглядами и даже женился на украинке.

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