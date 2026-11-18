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"Боится критики": Мудрик рассказал, помогала ли ему УАФ во время дисквалификации за допинг
Михаил заявил, что не получил помощи от Украинской ассоциации футбола.
Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик, который сейчас на правах аренды выступает за "Тоттенхэм", рассказал, помогала ли Украинская ассоциация футбола (УАФ) наладить его ситуацию с дисквалификацией из-за проваленного допинг-теста.
"Тогда, когда мы больше всего нуждались в их помощи, они, можно сказать, отвернулись от нас. Я просто хотел бы, чтобы в будущем каждый понимал, что нужно рассчитывать только на себя. Потому что, когда все хорошо, все рядом с тобой, все хорошо. А когда случается какая-то ситуация и ты нуждаешься в помощи, вдруг оказывается, что у тебя нет друзей. которые могут и должны тебе помочь, вообще не помогают.
И проблемы, говорите, проблемы. У нас в начале всей этой истории была переписка по электронной почте с УАФ. Затем каким-то образом она попадает в Сеть. И мы собственными силами должны все это улаживать, чтобы это не стало публичным. Оно уже в какой-то степени стало публичным, но мы пытались сделать так, чтобы информация не распространилась дальше.
То есть ты общаешься с людьми, на которых рассчитываешь, от которых ждешь помощи, а выходит так, что тебе еще нужно решать проблемы, которые они же и создают.
Слитая переписка — это низкий уровень профессионализма. Я до сих пор задаю себе вопрос: зачем? Друзья познаются в беде. Не дураки придумали такие пословицы. Когда ты больше нуждаешься в помощи, люди в первую очередь думают о себе.
Я просто не понимаю. Представим ситуацию. Есть футболист сборной Украины. Он попадает в такую беду, в такую ситуацию. Все свидетельствует о том, что этот препарат был обнаружен во время сборов национальной команды.
УАФ может помочь в разрешении этой ситуации. Может помочь своему футболисту, который честно, добросовестно, постоянно приезжает, играет, выполняет свой долг перед страной, защищает цвета своей страны и помогает сборной Украины. Честно, добросовестно, всегда без вопросов.
И вот когда случается такая ситуация, УАФ может помочь своему футболисту. Рассмотрим два варианта развития событий. Первый: УАФ помогает своему футболисту. Они помогают разобраться в ситуации, помогают с расследованием, помогают установить, как и где этот препарат попал в организм и это помогает делу. Тогда гораздо больше шансов, что дело завершится быстрее и успешнее.
Мы тоже не хотим винить кого бы то ни было. Но они могут помочь сказать: "Это произошло в нашем штабе". И дело ускоряется в разы.
Другая ситуация — УАФ боится взять ответственность на себя, остаться виноватой и боится критики, которая может возникнуть. Открещиваться от своего футболиста, делать вид, что помогают и затягивать дело на месяцы. Зато УАФ не виновата, хотя мельдоний мог попасть в организм только в Украине", — сказал Мудрик в интервью Дмитрию Гордону.
Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.
В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.
В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.
Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.
С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.
За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.