Михаил Мудрик / © УАФ

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Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик, который сейчас на правах аренды выступает за "Тоттенхэм", рассказал, помогала ли Украинская ассоциация футбола (УАФ) наладить его ситуацию с дисквалификацией из-за проваленного допинг-теста.

"Тогда, когда мы больше всего нуждались в их помощи, они, можно сказать, отвернулись от нас. Я просто хотел бы, чтобы в будущем каждый понимал, что нужно рассчитывать только на себя. Потому что, когда все хорошо, все рядом с тобой, все хорошо. А когда случается какая-то ситуация и ты нуждаешься в помощи, вдруг оказывается, что у тебя нет друзей. которые могут и должны тебе помочь, вообще не помогают.

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И проблемы, говорите, проблемы. У нас в начале всей этой истории была переписка по электронной почте с УАФ. Затем каким-то образом она попадает в Сеть. И мы собственными силами должны все это улаживать, чтобы это не стало публичным. Оно уже в какой-то степени стало публичным, но мы пытались сделать так, чтобы информация не распространилась дальше.

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То есть ты общаешься с людьми, на которых рассчитываешь, от которых ждешь помощи, а выходит так, что тебе еще нужно решать проблемы, которые они же и создают.

Слитая переписка — это низкий уровень профессионализма. Я до сих пор задаю себе вопрос: зачем? Друзья познаются в беде. Не дураки придумали такие пословицы. Когда ты больше нуждаешься в помощи, люди в первую очередь думают о себе.

Я просто не понимаю. Представим ситуацию. Есть футболист сборной Украины. Он попадает в такую беду, в такую ситуацию. Все свидетельствует о том, что этот препарат был обнаружен во время сборов национальной команды.

УАФ может помочь в разрешении этой ситуации. Может помочь своему футболисту, который честно, добросовестно, постоянно приезжает, играет, выполняет свой долг перед страной, защищает цвета своей страны и помогает сборной Украины. Честно, добросовестно, всегда без вопросов.

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И вот когда случается такая ситуация, УАФ может помочь своему футболисту. Рассмотрим два варианта развития событий. Первый: УАФ помогает своему футболисту. Они помогают разобраться в ситуации, помогают с расследованием, помогают установить, как и где этот препарат попал в организм и это помогает делу. Тогда гораздо больше шансов, что дело завершится быстрее и успешнее.

Мы тоже не хотим винить кого бы то ни было. Но они могут помочь сказать: "Это произошло в нашем штабе". И дело ускоряется в разы.

Другая ситуация — УАФ боится взять ответственность на себя, остаться виноватой и боится критики, которая может возникнуть. Открещиваться от своего футболиста, делать вид, что помогают и затягивать дело на месяцы. Зато УАФ не виновата, хотя мельдоний мог попасть в организм только в Украине", — сказал Мудрик в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.

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В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

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