"Бокс – это наркотик": Усик впервые прокомментировал решение Фьюри завершить карьеру

Украинский чемпион не исключает, что британец еще вернется в ринг.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о завершении карьеры экс-чемпионом хевивейта Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер не исключает, что британец после паузы еще вернется на ринг.

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"Я не думаю об этом, но считаю, что это неправда. Как только Тайсон расслабится и отдохнет, возможно, он вернется. Если занимаешься боксом долгое время: 10, 15, 20, 25 лет, то он становится наркотиком.

Если однажды ты не идешь на тренировку, то чувствуешь себя мертвым. По крайней мере, у меня так. Я тренируюсь каждый день, но не занимаюсь боксом постоянно. Иногда это просто кроссфит и бег. Я занимаюсь боксом только тогда, когда я в своем лагере", – приводит слова Усика talkSPORT.

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Отметим, что ранее Фьюри уже несколько раз сообщал, что уходит на пенсию. До этого последний раз "Цыганский король" объявлял о завершении карьеры в апреле 2022-го после победы над британцем Диллианом Уайтом. Но уже в августе того же года заявил, что возвращается в бокс ради боя с другим своим соотечественником Дереком Чисорой.

В 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

Ранее сообщалось, что Усик назвал своего следующего соперника и количество боев до завершения карьеры.

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