Боксер-чемпион Усик вслед за Ломаченко вступил в территориальную оборону

Боксер-чемпион Усик вслед за Ломаченко вступил в территориальную оборону

Александр решил защищать родину с оружием в руках.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик вступил в территориальную оборону.

Об этом сообщил у себя в главу Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

"Объединены одной целью - защиты нашей Родины! К победе!", - подписал он соответствующий снимок.

Ранее сообщалось, что в терроборону Белгород-Днестровского вступил другой знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко.

Напомним, 23 февраля Усик засветился в ресторане друга Путина в Лондоне, за что его раскритиковали украинцы. Однако потом Александр вернулся в Украину и записал видео, в котором заявил, что гордится тем, что он украинец.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: