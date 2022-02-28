Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Боксер-чемпион Усик вслед за Ломаченко вступил в территориальную оборону

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Боксер-чемпион Усик вслед за Ломаченко вступил в территориальную оборону

Facebook: Андрей Небитов

Александр решил защищать родину с оружием в руках.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик вступил в территориальную оборону.

Об этом сообщил у себя в главу Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

"Объединены одной целью - защиты нашей Родины! К победе!", - подписал он соответствующий снимок.

Объединены одной целью – защиты нашей Родины! К победе!✊

Опубликовано Андреем Небитовым Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Ранее сообщалось, что в терроборону Белгород-Днестровского вступил другой знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко.

Напомним, 23 февраля Усик засветился в ресторане друга Путина в Лондоне, за что его раскритиковали украинцы. Однако потом Александр вернулся в Украину и записал видео, в котором заявил, что гордится тем, что он украинец.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

  •  
Следующая публикация