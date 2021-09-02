Боксер Хижняк женился на своей возлюбленной: свадьба состоялась в Полтаве

Боксер Хижняк женился на своей возлюбленной: свадьба состоялась в Полтаве

Радостное событие в жизни спортсмена.

Серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, боксер Александр Хижняк женился на своей возлюбленной Татьяне. Свадьбу пара сыграла в Полтаве, откуда родом титулованный спортсмен.

facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Александр и Татьяна вместе уже более четырех лет.

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

instagram.com/khyzhniak_aleksandr

Хижняк - чемпион мира и Европы, а также победитель Европейских игр.

В финальном поединке Олимпиады-2020 Александр уверенно выигрывал у бразильца Геберта Соузы, но проиграл нокаутом в 3-м раунде.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Федерация бокса Украины подарила призеру Олимпиады Хижняку шикарный автомобиль.

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