Боксер Хижняк женился на своей возлюбленной: свадьба состоялась в Полтаве

Радостное событие в жизни спортсмена.
Серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, боксер Александр Хижняк женился на своей возлюбленной Татьяне. Свадьбу пара сыграла в Полтаве, откуда родом титулованный спортсмен.
Александр и Татьяна вместе уже более четырех лет.
- Хижняк - чемпион мира и Европы, а также победитель Европейских игр.
- В финальном поединке Олимпиады-2020 Александр уверенно выигрывал у бразильца Геберта Соузы, но проиграл нокаутом в 3-м раунде.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Федерация бокса Украины подарила призеру Олимпиады Хижняку шикарный автомобиль.