Боксер выкрикнул "Слава Украине" после победы на чемпионате Европы - ему ответили с трибун (видео)

Украинский боксер Иван Сапун отметился патриотическим поступком после дебютной победы на чемпионате Европы в Армении.
Спортсмены продолжают прославлять Украину на международных аренах. Пока метатель молота Михаил Кохан завоевал "золото" на турнире во Франции, боксер Иван Сапун победно начал континентальное первенство в Армении.
В своем первом бою Сапун, выступающий в весовой категории до 80 кг, встретился с британцем Джорджем Кротти.
Украинец одержал уверенную победу над своим оппонентом, а после оглашения результатов громко выкрикнул "Слава Украине!". Трибуны не менее громко ответили "Героям Слава!".
Также в дебютном для себя поединке победил еще один представитель Украины - Иван Папакин. Он в категории до 75 кг одолел шведского боксера Эрика Мендосу.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что известный украинский боксер Олег Прудкий погиб в боях с российскими захватчиками.
Читайте также:
Не растерялись: фанаты сборной Чехии по хоккею оригинально обошли запрет вывесить сине-желтый флаг на матчах ЧМ-2022 (фото)
Чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов
Дикость из России: 10-летний хоккеист избил арбитра клюшкой - комментатор взорвался восторгом