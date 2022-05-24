Боксер выкрикнул "Слава Украине" после победы на чемпионате Европы - ему ответили с трибун (видео)

Боксер выкрикнул "Слава Украине" после победы на чемпионате Европы - ему ответили с трибун (видео)

Украинский боксер Иван Сапун отметился патриотическим поступком после дебютной победы на чемпионате Европы в Армении.

Спортсмены продолжают прославлять Украину на международных аренах. Пока метатель молота Михаил Кохан завоевал "золото" на турнире во Франции, боксер Иван Сапун победно начал континентальное первенство в Армении.

В своем первом бою Сапун, выступающий в весовой категории до 80 кг, встретился с британцем Джорджем Кротти.

Украинец одержал уверенную победу над своим оппонентом, а после оглашения результатов громко выкрикнул "Слава Украине!". Трибуны не менее громко ответили "Героям Слава!".

Также в дебютном для себя поединке победил еще один представитель Украины - Иван Папакин. Он в категории до 75 кг одолел шведского боксера Эрика Мендосу.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что известный украинский боксер Олег Прудкий погиб в боях с российскими захватчиками.

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