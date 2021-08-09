Боксерша с эффектными формами пришла на взвешивание в бюстгальтере и стрингах: позже нокаутировала соперницу (видео)

Боксерша с эффектными формами пришла на взвешивание в бюстгальтере и стрингах: позже нокаутировала соперницу (видео)

Спортсменка устроила настоящее шоу перед боем.

Австралийская боксерша Эбани Бриджес порадовала болельщиков своим очередным эффектным появлением на церемонии взвешивания.

34-летняя спортсменка во время обязательной процедуры перед боем против британки Бек Коннолли сняла с себя всю одежду, оставив лишь бюстгальтер и бикини и засветив тем самым шикарные формы.

В ринге же во время самого поединка Бриджес тоже показала класс, нокаутировав соперницу в третьем раунде.

Ebanie Bridges gets the stoppage pic.twitter.com/q676rSuRP7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 7, 2021

34-летняя Эбани одержала 6-ю победу в 7 поединках. Один бой она проиграла.

На счету 38-летней Коннолли 3 победы и 10 поражений.

Интересно, что Бриджес не в первый раз раздевается до нижнего белья во время церемонии взвешивания. Ранее она отметилась подобным трюком перед боем против представительницы Новой Зеландии Кэрол Эрл.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку