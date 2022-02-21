"Боль была невыносимой": финский лыжник отморозил пенис во время гонки на Олимпиаде-2022

Согревать его пришлось уже грелкой.

Весьма неприятный инцидент произошел с финским лыжником Реми Линдхольмом во время масс-старта на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Eonline.

Так, во время прохождения дистанции, которая из-за сильного мороза была уменьшена от 50 до 30 км, Линдхольм отморозил пенис. На преодоление трассы спортсмен израсходовал чуть больше часа и 15 минут. Финн бежал под ледяным ветром, что привело к тому, что его пенис замерз во второй раз после аналогичного инцидента в Руке в прошлом году.

"Вы можете только догадываться, какая часть тела была немного отмороженной. Это было одно из худших соревнований, в которых мы соревновались. Речь шла просто о том, чтобы преодолеть себя", — рассказал спортсмен.

После выступления лыжнику понадобилась грелка, чтобы вернуть отмороженные части тела в нормальное состояние. Однако после этого Линдхольм начал ощущать сильную боль. Когда части тела начали нагреваться после финиша, боль была невыносимой.

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