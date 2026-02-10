ТСН в социальных сетях

Более 20 убитых россиянами спортсменов: кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК

Владислав на Олимпийских играх почтил память украинских атлетов, которых лишили жизни российские оккупанты.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

В понедельник, 9 февраля, украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил на официальной тренировке зимней Олимпиады-2026 в шлеме с фото украинских спортсменов, погибших в результате российского вторжения в Украину.

Позже Владислав сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях.

Гераскевич выразил возмущение позорным решением МОК и заявил, что будет обжаловать его и бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Как Владислав сообщил Tribuna.com, на его шлеме изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов. Вот полный список, в котором также есть дети:

  • Евгений Малышев, биатлонист;

  • Дмитрий Шарпар, фигурист;

  • Павел Ищенко, стронгмен;

  • Максим Галиничев, боксер;

  • Андрей Куценко, велогонщик;

  • Алексей Логинов, хоккеист;

  • Карина Бахур, кикбоксинг;

  • Никита Козубенко, прыжки в воду;

  • Роман Полищук, легкая атлетика;

  • Андрей Яременко, греко-римская борьба;

  • Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;

  • Федор Епифанов, фехтование;

  • Екатерина Троян, легкая атлетика;

  • Владимир Андрощук, легкая атлетика;

  • Алексей Хабаров, пулевая стрельба;

  • Дарья Курдель, танцы;

  • Иван Кононенко, актер и спортсмен;

  • Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;

  • Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;

  • Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;

  • Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;

  • Назар Зуй (ребенок), бокс.

На запрет Гераскевичу соревноваться на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

