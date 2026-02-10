- Дата публикации
Более 20 убитых россиянами спортсменов: кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК
Владислав на Олимпийских играх почтил память украинских атлетов, которых лишили жизни российские оккупанты.
В понедельник, 9 февраля, украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил на официальной тренировке зимней Олимпиады-2026 в шлеме с фото украинских спортсменов, погибших в результате российского вторжения в Украину.
Позже Владислав сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях.
Гераскевич выразил возмущение позорным решением МОК и заявил, что будет обжаловать его и бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.
Как Владислав сообщил Tribuna.com, на его шлеме изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов. Вот полный список, в котором также есть дети:
Евгений Малышев, биатлонист;
Дмитрий Шарпар, фигурист;
Павел Ищенко, стронгмен;
Максим Галиничев, боксер;
Андрей Куценко, велогонщик;
Алексей Логинов, хоккеист;
Карина Бахур, кикбоксинг;
Никита Козубенко, прыжки в воду;
Роман Полищук, легкая атлетика;
Андрей Яременко, греко-римская борьба;
Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;
Федор Епифанов, фехтование;
Екатерина Троян, легкая атлетика;
Владимир Андрощук, легкая атлетика;
Алексей Хабаров, пулевая стрельба;
Дарья Курдель, танцы;
Иван Кононенко, актер и спортсмен;
Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;
Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;
Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;
Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;
Назар Зуй (ребенок), бокс.
На запрет Гераскевичу соревноваться на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.
Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.