Более полумиллиарда евро в год: Месси согласовал заоблачный контракт с саудовским клубом – СМИ

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси достиг устной договоренности с саудовским "Аль-Хилялем" о переходе летом 2023 года.

Как сообщает издание L'Equipe, 35-летний аргентинец присоединится к клубу из Саудовской Аравии на правах свободного агента.

Утверждается, что стороны договорились о контракте на два года с опцией продления еще на год.

Заработная плата Месси будет составлять 600 миллионов евро в год, включая различные бонусы и коммерческие выплаты.

Кроме того, издание AFP со ссылкой на близкие к переговорам источники сообщило, что переход Месси в чемпионат Саудовской Аравии – решенное дело. Аргентинец является послом этой страны по туризму.

В текущем сезоне на счету Месси 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Действующее соглашение Месси с парижским клубом истекает этим летом. Ранее стало известно, что французский клуб принял решение не продлевать с аргентинцем контракт.

Недавно ПСЖ отстранил Месси на две недели с лишением зарплаты из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию. Позже Месси публично извинился перед одноклубниками, после чего вернулся к тренировкам с командой.

Если Месси примет предложение "Аль-Хиляля", то будет играть в одной лиге со своим извечным конкурентом – форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Кстати, зарплата португальца в Саудовской Аравии составляет 200 миллионов долларов в год, а контракт рассчитан до лета 2025-го.

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