"Более угрожающе, чем Фьюри и миллионы долларов": в Сети похохотали с брошенного Лебигой вызова Усику

Пользователи шутят на тему возможного поединка между чемпионом мира по боксу и блогером.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на то, что известный блогер Михаил Лебига вызвал на спарринг чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

В комментариях в Instagram они щедро "насыпали" шуток на тему возможного поединка между Усиком и Лебигой.

Пользователи предостерегли Александра, что бой с Михаилом может оказаться для него гораздо сложнее, чем противостояние с британцем Тайсоном Фьюри, которого он дважды победил.

"Будьте осторожны, Лебигович и хлеб с колбасой – это более угрожающе, чем Фьюри и миллионы долларов, этот человек опасен, когда видит еду".

"Ну там нужно постараться, это не Фьюри".

"Лебига прочитал (ответ Усика – прим.) и уже похудел".

"Михаил начал набирать вес, чтобы иметь хотя бы какие-то шансы".

"Наконец-то достойный соперник, этот бой будет легендарным".

"Бой столетия".

"Лебига орнул, потому что понял, что минус голова и бутер с двумя кусками колбасы".

Напомним, Лебига бросил вызов Усику время благотворительного стрим-марафона в Twitch. Михаил пообещал, что победитель их боя получит вознаграждение – бутерброд с двумя кусками колбасы.

Александр принял вызов от блогера. "Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво", – написал Усик.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Украинский боксер остается непобедимым на профессиональном ринге.

Лебига – популярный украинский блогер, который благодаря своим стримам на платформе Twitch собирает миллионы гривен для поддержки ВСУ во время войны с российскими оккупантами.

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