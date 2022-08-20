"Болеем за нашего парня": Зеленский поддержал Усика накануне судьбоносного боя с Джошуа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику перед его вторым поединком против Энтони Джошуа.

Глава государства вспомнил о боксере во время вечернего видеообращения к украинскому народу. Зеленский призвал соотечественников болеть за Усика и всех, кто представляет Украину.

"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям - столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор - за Харьков и Донбасс, за "Азовсталь" и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе.

Поэтому держимся вместе! Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И переживаем тех, кто представляет Украину, сегодня - обязательно за Усика, наш парень!", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко поддержал Усика перед реваншем с Джошуа. Легендарный чемпион и мэр Киева записал видеообращение к своему соотечественнику.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. Ориентировочное время начала - в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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