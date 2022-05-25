Болельщики финалистов Лиги конференций устроили массовую драку накануне решающего матча (видео)

Албанская полиция в среду, 25 мая, арестовала около 60 футбольных фанатов перед финалом Лиги конференций, в котором встретятся "Рома" и "Фейеноорд".

В преддверии матча на улицах Тираны (Албания), где состоится матч, фанаты обеих команд устроили массовое побоище.

Как сообщает AFP, массовые драки произошли в трех локациях города.

В результате этих беспорядков были ранены 10 офицеров полиции. В общей сложности было арестовано 60 человек (48 итальянцев и 12 нидерландцев). Среди них – восемь фанатов "Фейеноорда", избивавших стулом болельщика "Ромы", выкрикивавшего слоганы в поддержку итальянской команды.

Отмечается также, что около 200 фанатов нидерландского клуба вступали в борьбу с полицейскими, чтобы добраться до места пребывания болельщиков "Ромы".

Финал Лиги конференций "Рома" – "Фейеноорд" состоится в Тиране сегодня, 25 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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