Болельщики финалистов Лиги конференций устроили массовую драку накануне решающего матча (видео)

Албанская полиция в среду, 25 мая, арестовала около 60 футбольных фанатов перед финалом Лиги конференций, в котором встретятся "Рома" и "Фейеноорд".
В преддверии матча на улицах Тираны (Албания), где состоится матч, фанаты обеих команд устроили массовое побоище.
Как сообщает AFP, массовые драки произошли в трех локациях города.
В результате этих беспорядков были ранены 10 офицеров полиции. В общей сложности было арестовано 60 человек (48 итальянцев и 12 нидерландцев). Среди них – восемь фанатов "Фейеноорда", избивавших стулом болельщика "Ромы", выкрикивавшего слоганы в поддержку итальянской команды.
Another Moment. Tirana Tonight #ConferenceLeague #Roma #feyenoordrotterdam #Tirana #Feyenoord pic.twitter.com/znylNVPc6f— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) May 24, 2022
Отмечается также, что около 200 фанатов нидерландского клуба вступали в борьбу с полицейскими, чтобы добраться до места пребывания болельщиков "Ромы".
Полицейские в Тиране поразить варенье, чтобы уничтожить сильные грязи феоноордов фанатов #конференция # рома #feyenoordrotterdam #feyenoord pic.twitter.com/aJAJmzz1B0— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) May 24, 2022
Финал Лиги конференций "Рома" – "Фейеноорд" состоится в Тиране сегодня, 25 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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