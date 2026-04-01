Болельщики сборной Украины вывесили красноречивый баннер во время матча с Албанией

Фанаты "сине-желтых" продемонстрировали свое отношение к игре команды.

Автор публикации
Максим Приходько
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Болельщики сборной Украины вывесили красноречивый баннер во время товарищеского матча против команды Албании.

На трибунах стадиона "Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия фанаты разместили баннер с надписью на украинском языке: "Какая игра — такая и поддержка".

Большая часть сектора оставалась пустой во время всего поединка.

Стоит отметить, что на LED-бордах вокруг поля перед началом игры появились слова благодарности украинским болельщикам за поддержку команды. В то же время арена во время матча оставалась полупустой.

Баннер на матче Украина — Албания / Александр Якимчук, Tribuna.com

Поединок Украина — Албания завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Реброва проиграла Швеции (1:3).

Ранее сообщалось, что Ребров после матча с Албанией эмоционально ответил на вопрос о вероятной отставке.

Также мы рассказывали, что Андрей Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции и непопадание на Мундиаль.

