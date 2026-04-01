Болельщики сборной Украины вывесили красноречивый баннер во время матча с Албанией
Фанаты "сине-желтых" продемонстрировали свое отношение к игре команды.
Болельщики сборной Украины вывесили красноречивый баннер во время товарищеского матча против команды Албании.
На трибунах стадиона "Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия фанаты разместили баннер с надписью на украинском языке: "Какая игра — такая и поддержка".
Большая часть сектора оставалась пустой во время всего поединка.
Стоит отметить, что на LED-бордах вокруг поля перед началом игры появились слова благодарности украинским болельщикам за поддержку команды. В то же время арена во время матча оставалась полупустой.
Поединок Украина — Албания завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.
Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Реброва проиграла Швеции (1:3).
