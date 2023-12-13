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Болельщики смогут вернуться на трибуны: Минмолодежспорта составило перечень мер безопасности

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Болельщики смогут вернуться на трибуны: Минмолодежспорта составило перечень мер безопасности

Фанаты сборной Украины / Фото: Associated Press

Уже в следующем году фанаты впервые с начала полномасштабной войны будут допущены на стадионы.

Украинские болельщики скоро снова смогут поддерживать свои любимые команды и спортсменов с трибун стадионов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Минмолодежспорта совместно с МВД разработали перечень мер, которые позволят обеспечить безопасность посетителей спортивных мероприятий, рассказал Бидный в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Спорт является важной составляющей нашей общественной жизни. Наши Герои ВСУ дают нам возможность не только выживать, но и жить полноценно. Поэтому мы постепенно возобновляем спортивные мероприятия, чтобы болельщики могли делать свой вклад в нашу общую победу", – отметил Бидный.

По словам руководителя министерства, меры безопасности включают контроль за состоянием спортивных сооружений, оценку количества мест, условий эвакуации в случае воздушной тревоги, а также наличие бомбоубежищ, которые должны располагаться не дальше, чем в 500 метрах от стадиона. Важно, что укрытия должны быть доступны для лиц с инвалидностью.

Отдельно Бидный подчеркнул, что каждое сооружение пройдет отдельный осмотр, и комиссия будет составлять акт, в котором будет указываться допустимое количество людей на каждом соревновании.

На вопрос ведущей о временных рамках и количестве болельщиков, которые смогут посещать матчи, глава Минмолодежспорта ответил: "Активно эти мероприятия начнутся со следующего года, учитывая необходимость соблюдения процедур осмотра сооружений и бомбоубежищ. Количество зрителей будет определяться на основе этих осмотров и возможностей эвакуации".

Украинские болельщики смогут снова вернуться на трибуны стадионов

Украинские болельщики смогут снова вернуться на трибуны стадионов

Добавим, что ранее Минмолодежспорта опубликовало перечень мер безопасности, которые обеспечат допуск зрителей на спортивные соревнования.

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину фанаты были вынуждены следить за спортивными соревнованиями исключительно с экранов телевизоров и других гаджетов, в то время как посещать события было запрещено из соображений безопасности.

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Дата публикации
Просмотры
187
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