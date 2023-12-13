Болельщики смогут вернуться на трибуны: Минмолодежспорта составило перечень мер безопасности

Уже в следующем году фанаты впервые с начала полномасштабной войны будут допущены на стадионы.

Украинские болельщики скоро снова смогут поддерживать свои любимые команды и спортсменов с трибун стадионов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Минмолодежспорта совместно с МВД разработали перечень мер, которые позволят обеспечить безопасность посетителей спортивных мероприятий, рассказал Бидный в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Спорт является важной составляющей нашей общественной жизни. Наши Герои ВСУ дают нам возможность не только выживать, но и жить полноценно. Поэтому мы постепенно возобновляем спортивные мероприятия, чтобы болельщики могли делать свой вклад в нашу общую победу", – отметил Бидный.

По словам руководителя министерства, меры безопасности включают контроль за состоянием спортивных сооружений, оценку количества мест, условий эвакуации в случае воздушной тревоги, а также наличие бомбоубежищ, которые должны располагаться не дальше, чем в 500 метрах от стадиона. Важно, что укрытия должны быть доступны для лиц с инвалидностью.

Отдельно Бидный подчеркнул, что каждое сооружение пройдет отдельный осмотр, и комиссия будет составлять акт, в котором будет указываться допустимое количество людей на каждом соревновании.

На вопрос ведущей о временных рамках и количестве болельщиков, которые смогут посещать матчи, глава Минмолодежспорта ответил: "Активно эти мероприятия начнутся со следующего года, учитывая необходимость соблюдения процедур осмотра сооружений и бомбоубежищ. Количество зрителей будет определяться на основе этих осмотров и возможностей эвакуации".

Украинские болельщики смогут снова вернуться на трибуны стадионов

Добавим, что ранее Минмолодежспорта опубликовало перечень мер безопасности, которые обеспечат допуск зрителей на спортивные соревнования.

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину фанаты были вынуждены следить за спортивными соревнованиями исключительно с экранов телевизоров и других гаджетов, в то время как посещать события было запрещено из соображений безопасности.

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