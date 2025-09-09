Болельщики выбрали лучшего игрока сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Голкипер сборной Украины по футболу Анатолий Трубин признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам второго матча группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 с Азербайджаном, который завершился вничью 1:1.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Отмечается, что Трубин, который на клубном уровне защищает цвета лиссабонской "Бенфики", набрал 35% голосов болельщиков.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026.

Также о ничьей с азербайджанцами высказался капитан "сине-желтых" Николай Матвиенко.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Поединок второго тура группы D между сборными Франции и Исландии состоится 9 сентября в Париже, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 10 октября на выезде против Исландии. В тот же день Азербайджан в гостях сразится с Францией.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.