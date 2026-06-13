Болельщиков двух африканских сборных не пустили в США на ЧМ-2026: какая причина

Болельщики сборной Сенегала / © Associated Press

Реклама

Болельщиков сборных Кот-д'Ивуара и Сенегала не пустили в США на чемпионат мира-2026 по футболу.

Об этом сообщило издание L'Equipe.

Причиной запрета въезда в страну для ивуарийских и сенегальских фанатов стала жесткая иммиграционная политика президента США Дональда Трампа.

Реклама

Нынешний Мундиаль собирались посетить более 500 болельщиков из Кот-д'Ивуара, однако получить визу и разрешение на посещение матчей удалось лишь небольшому количеству чиновников. Их задачей будет "присмотр" за болельщиками, которые живут в США.

"Эта ситуация очень вредит нам, потому что она мешает выполнять нашу суверенную обязанность — поддерживать нашу команду. Мы могли бы продемонстрировать нашу культуру и наш опыт в поддержке болельщиков на трибунах.

Болельщики отменили поездку, потому что американское государство не хочет видеть на своей земле болельщиков из определенных стран, в том числе из Кот-д'Ивуара. США четко заявили нам, что не хотят видеть наших болельщиков", — отметил Жюльен Куадио Адонис, президент Национального комитета болельщиков Кот-д'Ивуара.

Отметим, что с начала ЧМ-2026 схожие случаи также были зафиксированы с болельщиками из Ирана, Гаити и других стран. На Мундиаль также не смог попасть сомалийский арбитр, который должен был работать на турнире.

Реклама

Еще до начала турнира госсекретарь США Марко Рубио предупреждал всех, что покупка билета не является гарантией попадания на стадионы чемпионата мира. С 2025 года американские пограничники получили право проверять активность каждого заявителя в соцсетях. Оскорбительные шутки, политические сообщения или намеки на темы безопасности и наркотиков могут привести к немедленному отказу.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Реклама

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Ранее сообщалось, что звезду сборной Ганы не пустили в Канаду на матч ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Англии стала жертвой ограбления перед стартом на ЧМ-2026.

Новости партнеров