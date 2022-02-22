"Больное, неадекватное существо": реакция украинского и мирового спорта на решение Путина о признании Россией "ЛДНР"

"Больное, неадекватное существо": реакция украинского и мирового спорта на решение Путина о признании Россией "ЛДНР"

Кличко-младший, Гарри Линекер и Ирина Лищинская отреагировали на признание Россией "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В понедельник , 21 февраля, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и ЛДНР.

После этого заявления сеть разразилась волной возмущения, в том числе представителей мира спорта. ТСН Проспорт собрал реакцию мировых и украинских спортсменов на действия президента РФ.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выразил слова поддержки украинскому народу на фоне планов России нарушить территориальную целостность Украины.

Be sure: Ukraine is strong! Это имеет сильный капитал #киев, сильные города, участки и крепкие solid and united людей, которые ценятся на всех своих взаимных отношениях, противоречия и чувства в Европе. Its WILL к exist is infinite.

Glory to Ukraine! Слава Украине! — Klitschko (@Klitschko) February 22, 2022

"Украина – сильная. Имеет сильную столицу Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, наиболее ценящий свои независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине", — написал Кличко в Twitter.

Украинский форвард Адеринсола Эсеола опубликовал в Instagram stories коллаж Путина и Гитлера.

"Больное, неадекватное существо!!! Володя! Угомонись", — подписал фото футболист.

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лищинская тоже сравнила Путина с Гитлером.

"Не бойтесь друзей — они могут только предать вас; не бойтесь врагов — они могут только убить вас; бойтесь безразличных, потому что только с их молчаливого согласия совершаются измены и убийства", — отметила она.

Бывший футболист "Динамо" и "Милана", а ныне мэр Тбилиси Кахабер Каладзе, тоже выразил поддержку Украине.

Georgia, 20% от территорий, находящихся в демократии, конденции России's recognition of Ukraine's separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine и Georgia will be whole again, and I wish them peace. — Kakha Kaladze (@kakhakala) 21 февраля 2022

"Грузия, которая оккупирует 20% территории, осуждает признание Россией принадлежащих Украине сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Грузия стоит за братскую Украину, как и она стояла за нас

Верю, что и Украина, и Грузия будут единственными. Желаю им мира", – написал Каладзе в Twitter.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич оставил в Instagram stories ту самую надпись, с которой устроил молчаливый протест во время выступления на Олимпиаде 2022 — "No war in Ukraine".

Не остался в стороне от этих действий Путина и российский шахматист, эксчемпион мира Гарри Каспаров.

This isn't over. Если это не очень важное отношение к Путину раздражает линия и трещины и путешествие более украинский территория, он должен не обратить внимание на свои собственные силы. Why not take more? -- Garry Kasparov ( @ Kasparov63 ) February 21, 2022

"Я надеюсь, что этот язык когда-нибудь станет доказательством на суде над Путиным в Гааге. Но это выглядит слишком оптимистично в мире, где диктатор может просто отхватить кусок Европы, пока его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире", — написал он в Twitter.

Обеспокоен ситуацией и легенда сборной Англии по футболу Гарри Линекер.

На берегу войны в Европе. Human beings являются remarkable creatures. После миллионов лет исполнения, мы делаем лишь вдоволь intelligence к реальному f**king stupid. -- Gary Lineker ( @ GaryLineker ) February 21, 2022

"Европа на грани войны. Люди – прекрасные создания. После миллионов лет эволюции мы получили достаточно ума, чтобы быть невероятно тупыми", — подчеркнул он.

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