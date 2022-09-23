"Больной, что ли?": Усик вспомнил свою реакцию на истерический поступок Джошуа после реванша

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как отреагировал на истерическое поведение Энтони Джошуа после их второго боя.

Услышав от судей вердикт не в свою пользу, Эй Джей был очень разочарован и выбросил за пределы ринга чемпионские пояса Усика. По словам украинца, британского боксера не следует осуждать за этот эмоциональный поступок.

"Парень сорвался. Я считаю, что за это его нельзя судить. Он тренировался, во что-то верил, а тут проиграл во второй раз. Джошуа был в очень хорошей форме. Но мы были немного лучше. Его немного понесло. Он выразил много непонятных слов, но я думаю, что он хороший человек.

Знаете, о чем я подумал, когда он выбросил из ринга два пояса? "Хм, дурачок". Я подумал: "Больной, что ли? Зачем ты их швыряешь?". Это как когда тебе не дали мячик поиграть, а ты взял и перебил его через забор соседа, где злая собака", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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