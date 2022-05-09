"Больной урод": легенда украинского тенниса уличил Путина в лицемерии (видео)

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов показал в соцсетях весь цинизм президента России Владимира Путина.

Кровавый диктатор страны-агрессора во время парада до 9 мая в Москве решил возложить цветы к стелам Киева и Одессы - украинским городам, которые по его приказу продолжает обстреливать армия РФ.

Долгополов отреагировал на позорное лицемерие Путина, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Twitter.

"Больной урод, бомбит Киев, Одессу и продолжает возлагать цветы к этим городам", - написал Долгополов.

Ранее экс-первая ракетка Украины одобрительно высказался об отстранении теннисистов из РФ и Беларуси от Wimbledon-2022. Также Долгополов объяснил, почему бурно отреагировал на заявление российского теннисиста Андрея Рублева, назвавшего запрет теннисистам из РФ и Беларуси выступить на Wimbledon "дискриминационным".

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина в очередной раз требует решительных действий от WTA, ATP и ITF по поводу санкций против российских и белорусских теннисистов.

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