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"Болонья" обыграла "Милан" и впервые за 51 год завоевала Кубок Италии (видео)
"Болонья" в третий раз в истории стала обладателем Кубка Италии и впервые с 1974 года.
"Болонья" завоевала Кубок Италии сезона-2024/25, обыграв в финальном матче турнира "Милан". Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 0:1 .
Единственный гол в этой встрече "Россоблу" забили на старте второго тайма – на 53-й минуте точный удар нанес швейцарский нападающий Дан Ндойе.
"Болонья" выиграла Кубок Италии в третий раз в своей истории и впервые за 51 год. До этого она побеждала в 1970 и 1974 годах.
Милан провел свой 15-й финал в турнире, в котором побеждал пять раз.