Болонья – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, донецкий "Шахтер" встретится с итальянской "Болоньей" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Ренато Даль-Ара" в итальянской Болонье. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов "горняки" будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд (четыре матча дома и четыре на выезде).

Помимо "Болоньи", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Аталанта" (Италия), "Арсенал" Лондон (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), "Бавария" (Германия), "Брест" (Франция) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Где смотреть матч Болонья – Шахтер

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Прогнозы букмекеров на матч Болонья – Шахтер

Букмекеры очевидным фаворитом поединка считают представителя Серии А. На победу "Болоньи" можно поставить с коэффициентом 1,91. Ничья – 3,55. Выигрыш "Шахтера" – 4,45.

Согласно новому регламенту, восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.

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