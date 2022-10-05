"Большая честь": в Испании и Португалии прокомментировали совместную заявку с Украиной на проведение ЧМ-2030

Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш и его испанский коллега Луис Рубиалес высказались о решении присоединить Украину к совместной заявке на проведение Чемпионата мира 2030 года.

В среду, 5 октября, Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила, что Украина с Испанией и Португалией подают совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу.

Намерения принять мировое первенство вместе с Украиной прокомментировали главы Федераций футбола Португалии и Испании Фернанду Гомеш и Луис Рубиалес соответственно.

"Для нас большая честь добавить в заявку Украину. После вторжения на ее территории Португалия и Португальская федерация стали частью программы приема украинских семей. Мы открываем двери футбола тем, кто больше всего в этом нуждается.

Для кого-то включение Украины в заявку может показаться неожиданным, но мы считаем это логичным и правильным. Мы не можем быть равнодушными к ситуации в Украине. Украина не исчезнет из нашей памяти.

Распределение ролей? Мадрид будет генеральным штабом, Лиссабон является административным штабом, позже мы еще хотим представить Украину. Сейчас все находится в начальной фазе, все детали будут известны в ближайшие месяцы. Сегодня мы просто хотим дать новую информацию, это день счастья", - цитирует Гомеша Marca.

"Это уже не иберийская заявка, а европейская. Каждый из нас представляет португальский, испанский и украинский футбол. Но вместе мы олицетворяем трансформацию и пример того, что футбол может сделать общество лучше. Я думаю, что в Испании все поддерживают включение Украины в эту заявку. Она имеет много преимуществ. История, стадионы, туризм, гастрономия и многое другое, что окружает футбол.

Война? Мы надеемся, что до 2030 года конфликт будет прекращен. Мы хотим, чтобы эта заявка объединила Европу, а не только Иберию. Очевидно, что эта заявка может победить. Португалия, Испания и Украина в свое время уже провели отличные футбольные соревнования в своих странах.

Большие расстояния? На последнем Чемпионате Европы матчи проводились одновременно в Лондоне и Баку, на разных концах континента. Мы считаем, что если это тогда не было проблемой, то не станет и в 2030-м", - сказал Рубиалес.

Ранее британское издание The Times сообщило, что Украина планирует подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу. Эту идею одобрил президент Украины Владимир Зеленский, а также правительства Испании и Португалии. В случае успеха, Украина рассчитывает принять часть матчей группового этапа мундиаля.

Добавим, что Украина однажды в своей истории уже принимала большой футбольный форум - в 2012 году наша страна совместно с Польшей провела Чемпионат Европы. Кроме того, в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.

Напомним, Россию не допустили к жеребьевке Евро-2024, которая состоится в воскресенье, 9 октября. Будущее континентальное первенство с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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