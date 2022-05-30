"Большая ошибка": звездный украинский футболист извинился из-за скандального фото с российским рэпером

Игрок португальской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук принес извинения перед болельщиками из-за совместного фото с известным российским рэпером Бастой.

Отметим, что соответствующий инцидент произошел после Чемпионата Европы-2020. Яремчук вместе с Виталием Николенко отправились на отдых в Турцию, где и сфотографировались с Бастой.

Как следствие, в эфире Youtube-канала "Прямая красная" Яремчук признался, что получил очень много критики из-за этой ситуации. Нападающий решил извиниться из-за подобного поступка и отметил, что сейчас в сборной игроки стали более патриотическими и слушают только украинские песни.

"Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так посыпали. Это была большая ошибка, за которую просто хочется извиниться сейчас перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира". Не знаю, что я еще могу сказать.

Сейчас у меня в плей-листе нет ни одного российского певца. Мы слушаем только украинскую музыку. Даже после матча с "Риекой" ехали, и все слушали только украинские песни. Сборная в этом плане изменилась, стала достаточно патриотической", — сказал Яремчук.

Добавим, что Баста в свое время музыкант поддержал российскую агрессию и оккупацию Крыма, однако недавно с него сняли запрет на въезд в Украину и он гастролировал здесь с концертами.

На данный момент Яремчук готовится к сверхважному выездному поединку плей-офф отбора в Чемпионат мира-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня.

Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени;

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.