Большая ротация в сборной Украины: Петраков избавился от 7 футболистов после матча с Францией

Большая ротация в сборной Украины: Петраков избавился от 7 футболистов после матча с Францией

Им на замену довызваны три игрока из резервного списка.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков после поединка 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против Франции решил осуществить существенную ротацию состава.

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Покинули расположение национальной команды и отправились в свои клубы сразу 7 футболистов: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный (все - "Динамо") и Руслан Малиновский ( "Аталанта").

Также днем ранее лагерь "сине-желтых" покинул полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин, у которого возникли проблемы с желудком. Врачи рекомендовали игроку пройти обследование.

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Зато в сборную Украины довызваны игроки из резервного списка - Ефим Конопля из "Шахтера", а также Владислав Кочергин и Сергей Булеца из луганской "Зари". 5 сентября они прибудут в расположение сборной в Киеве, чтобы принять участие в вечерней тренировке.

6 сентября сборная Украины вылетит на товарищеский матч против команды Чехии, который состоится 8 сентября в Пльзене. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией

Вратари: Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Денис Бойко ("Динамо").

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба - "Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко (" Фехервар", Венгрия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера драматично сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

в должности исполняющего обязанности главного тренера драматично (2:2). 4 сентября "сине-желтые" на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграли вничью с Францией (1:1). После поединка украинскую сборную расхвалили в соцсетях .

(1:1). После поединка украинскую сборную . После пяти матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 5 очков. "Сине-желтые" занимают третье место в группе D, где лидируют с 9 баллами французы.

Следующий матч в отборе ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 9 октября в гостях с Финляндией.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе путевку на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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