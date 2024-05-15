Больше 100 миллионов долларов на двоих: названы рекордные гонорары Усика и Фьюри за супербой

Британец заработает за поединок вдвое больше, чем украинец.

Стало известно, сколько денег получат чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри за объединительный бой за звание "абсолюта".

Как сообщает Чемпион, на двоих украинец и британец заработают за титульный поединок 103 миллиона долларов.

Фьюри получит за выход в ринг 69 миллионов долларов, а Усику достанется 34 миллиона долларов. Это рекордные гонорары в профессиональной карьере обоих боксеров.

Более того, это также рекордный гонорар в истории украинского бокса. Даже братья Кличко, десятилетия доминировавшие в хевивейте, никогда не имели такой уровень доходов.

Отметим, что Усик и Фьюри гарантированно получат названные гонорары, независимо от результатов продаж телетрансляции боя в формате pay-per-view,

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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