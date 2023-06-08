Больше 100 миллионов евро: "Реал" совершил один из самых дорогих трансферов в своей истории

Мадридский "Реал" оформил трансфер атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Об этом немецкий клуб сообщил на своем официальном сайте.

За 19-летнего футболиста сборной Англии "сливочные" заплатили 103 миллиона евро. Также предусмотрены бонусы, которые могут достигать 30% суммы трансфера.

Следует отметить, что это один из самых дорогих трансферов в истории обоих клубов. Большую сумму "Реал" платил только за бельгийского хавбека Эдена Азара, который летом 2019 года перебрался из лондонского "Челси" за 115 миллионов евро.

Также Беллингем – второй самый дорогой футболист, которого продала "Боруссия" Дортмунд. Рекордным трансфером на выход для "шмелей" является Усман Дембеле, который летом 2017 года перешел в "Барселону" за 105 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Отметим, что Беллингем стал вторым самым дорогим английским футболистом. Больше летом 2021 года заплатил только "Манчестер Сити" за Джека Грилиша из "Астон Виллы" – 117 миллионов евро.

Беллингем выступал за дортмундскую "Боруссию" с 2020 года, когда перешел из английского "Бирмингема" за 23 миллиона евро.

В составе немецкого клуба Джуд провел 132 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.

В этом сезоне Беллингем провел 42 матча за "шмелей" во всех турнирах, забил 14 голов и сделал семь ассистов. Его признали лучшим игроком Бундеслиги-2022/23.

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