"Больше, чем просто футбол": команды из МЛС проведут благотворительный матч в поддержку Украины

"Больше, чем просто футбол": команды из МЛС проведут благотворительный матч в поддержку Украины

В среду, 27 апреля, команды американской лиги МЦС "Портленд Тимберс" и "Портленд Торнс" проведут благотворительный матч, чтобы собрать деньги для украинцев.

На поединок одна команда наденет синюю форму Adidas, а другая – желтую от Nike.

Об этом информирует OregonLive.

Матч будет обслуживать 33-летний уроженец Тернопольщины, работающий в МЦС.

"Потрленд Торнс" пожертвует от себя 100 тысяч евро. Болельщики могут дополнительно приобщиться к сбору средств, чтобы помочь людям, пострадавшим из-за преступных действий россиян.

"Я всегда верю, что вместе мы сильнее. Рад, что имею возможность сыграть в матче, который значит гораздо больше, чем просто футбол. Это возможность для нас – клуба, игроков, города – помочь народу Украины в очень тяжелое время", – отметил полузащитник "Портленд Тимберс" Диего Чара.

Матч состоится 27 апреля в 11.00.

Напомним, что донецкий "Шахтер" устроил красноречивую акцию перед благотворительным матчем с турецким "Антальяспором", состоявшемся в понедельник, 25 апреля.

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