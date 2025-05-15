Больше четырех лет: "Динамо" продлило свою безвыигрышную серию в матчах с "Шахтером"

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В среду, 14 мая, донецкий "Шахтер" одолел киевское "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время матча на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

Следовательно, безвыигрышная серия "Динамо" в матчах с "Шахтером" продлилась до девяти поединков подряд.

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В последний раз "бело-синие" побеждали "горняков" 17 апреля 2021 года. Тогда киевляне в матче УПЛ обыграли дончан со счетом 1:0 благодаря голу Карлоса де Пены.

С тех пор "Динамо" не смогло одержать победу ни в одном из девяти Классических, потерпев пять поражений и четыре раза сыграв вничью.

Отметим. что "Шахтер" завоевал 15-й Кубок Украины в своей истории и обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" выигрывало этот трофей 13 раз.

Также "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям на внутренней арене во времена независимости Украины.

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Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что эмоциями после победы "Шахтера" в финале Кубка Украины поделился главный тренер "горняков" Марино Пушич.

Поражение своей команды в финале Кубка Украины прокомментировал главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский.

Напомним, фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины.

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