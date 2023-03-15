Больше команд и матчей: ФИФА официально утвердила новый формат чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) окончательно утвердила новый формат следующего чемпионата мира, который летом 2026 года состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Этот Мундиаль станет первым в истории, на котором сыграют 48 национальных команд. Сначала их планировали разбить на 16 групп по 3 сборные в каждой, но позже ФИФА отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды.

Согласно новому регламенту, две лучшие команды из каждой группы и восемь обладателей третьих мест выйдут в плей-офф турнира. Таким образом, стадия плей-офф расширится с 16 до 32 сборных и будет начинаться не с 1/8, а с 1/16 финала.

В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

Добавим, что формат чемпионатов мира с 32 командами действовал с 1998 по 2022 год.

Напомним, действующим триумфатором ЧМ является сборная Аргентины. В финале Мундиаля в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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