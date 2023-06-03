Больше лечился, чем играл: "Реал" избавился от звездного футболиста, которого купил за 100 миллионов евро

Мадридский "Реал" решил досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Эденом Азаром.

Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

32-летний бельгиец покинет команду по итогам этого сезона, хотя его контракт был рассчитан до лета 2024 года.

Азар перебрался в "Реал" летом 2019 года из лондонского "Челси". Мадридский клуб заплатил за футболиста около 100 миллионов евро.

Однако проявить себя в Испании хавбеку помешали постоянные травмы. За четыре года в "Реале" бельгиец сыграл всего 76 матчей, забив семь голов и сделав 12 результативных передач.

В составе "Королевского клуба" он выиграл восемь трофеев: Лигу чемпионов, два титула Ла Лиги, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и два Суперкубка Испании.

Ранее "Реал" также объявил об уходе полузащитника Марко Асенсио и форварда Мариано Диаса.

Перед заключительным туром Примеры команда Карло Анчелотти занимает вторую позицию, опережая "Атлетико" на одно очко. "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании за четыре тура до финиша Ла Лиги.

В последней игре сезона "бланкос" в воскресенье, 4 июня, примут "Атлетик" из Бильбао.

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