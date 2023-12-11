Больше не "исполняющий обязанности": Шовковский стал полноценным главным тренером "Динамо"

Победа над "Оболонью" стала для "бело-синих" четвертой подряд под руководством Шовковского.

Киевское "Динамо" назначило Александра Шовковского полноценным главным тренером команды.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба. Детали контракта СаШо с "бело-синими" будут объявлены позже.

До этого Шовковский руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

48-летний экс-голкипер "Динамо" возглавил киевлян после того, как Мирча Луческу подал в отставку после поражения от "Шахтера" (0:1) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Под руководством Шовковского "бело-синие" выиграли четыре поединка подряд в чемпионате Украины. В своем заключительном матче 2023 года "Динамо" 11 декабря одолело "Оболонь" со счетом 2:0.

Динамовцы отправились на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

После зимней паузы турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в рамках 18-го тура УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925".

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