Больше не капитан: "Арсенал" наказал звезду команды за нарушение дисциплины

Больше не капитан: "Арсенал" наказал звезду команды за нарушение дисциплины

Клуб лишил Обамеянга капитанской повязки.

Арсенал решил лишить форварда Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки.

Об этом сообщается на официальном сайте "канониров".

Габонец также останется вне заявки на завтрашнее дерби с "Вест Гэмом" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

Дисциплинарные санкции в отношении лидера команды применили из-за позднего возвращения Обемянга из заграничной поездки на прошлой неделе.

После матча с "Эвертоном" (1:2) Обамеянг попросил разрешения на поездку во Францию, чтобы навестить маму и привезти ее в Англию. В начале года "канониры" уже отпускали игрока к матери из-за ее серьезной болезни.

На этот раз Обамеянгу разрешили отправиться во Францию в среду при условии, что он вернется в тот же день, чтобы посетить тренировки в четверг.

Футболист не сделал этого – он прилетел в Англию ранним утром. Источники Athletic отмечают, что Обамеянг успел приехать на тренировку, но в клубе решили, что он все же нарушил договоренность.

Ситуация осложнилась тем, что Обамеянг после поездки должен был самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР-теста, чего он не сделал. 32-летний игрок решил, что проделанного во Франции теста будет достаточно для возобновления тренировок.

В клубе считают, что очень ясно объяснили Обамеянгу условия договоренности, но футболист не смог их выполнить.

В этом сезоне Обамеянг забил семь голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах "канониров" во всех турнирах.

Команда Микеля Артеты занимает шестое место в таблице Премьер-лиги.

Завтрашнее дерби между "Арсеналом" и "Вест Гэмом" стартует в 22:00 по киевскому времени.

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