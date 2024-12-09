Больше не одноклубник Месси: легенда "Шахтера" покинул "Интер" Майами

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов покинул "Интер" Майами.

Об этом американский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт 33-летнего украинского футболиста с командой МЛС был рассчитан до конца 2024 года. Новое соглашение стороны решили не подписывать.

Кривцов перешел в клуб Дэвида Бекхэма в начале 2023 года после 13 лет выступлений за "Шахтер". В составе "Интера" Майами украинец провел 63 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Вместе с майамцами, за которых также выступают звезды мирового футбола Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, украинец стал победителем регулярного чемпионата МЛС-2024 с историческим рекордом по количеству набранных очков.

Однако завоевать титул чемпиона МЛС клубу Бекхэма не удалось. "Интер" Майами вылетел из борьбы за трофей уже в первом раунде плей-офф.

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