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"Больше никогда не увидите такого же, как я бойца": экс-соперник Кличко объявил о завершении карьеры

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"Больше никогда не увидите такого же, как я бойца": экс-соперник Кличко объявил о завершении карьеры

Associated Press

Брайант Дженнингс уходит из бокса.

Известный американский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира супертяжелом весе Брайант Дженнингс (24-4, 14 KO) в Twitter объявил о завершении карьеры.

"Я больше не бьюсь, поэтому можете прекратить спрашивать меня об этом. Я закончил. Это того не стоит. Хорошая была карьера. Я занимался этим десять лет и ушел. В большинстве случаев последнее, что идет от боксера это его эго .

В боксе вы больше никогда не увидите такого же, как я бойца. Я не говорю, что это не может повториться, но это будет очевидно не в наше время. Особенно это касается Филадельфии. Я пришел, увидел и победил", — написал Дженнингс.

  • В 2015 году американец встречался с украинцем Владимиром Кличко. В конкурентном поединке Кличко победил решение судей.
  • Также за карьеру Брайант боксировал с Артуром Шпилькой, Луисом Ортисом. В последнем бою в 2019 году он уступил Джо Джойсу.

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