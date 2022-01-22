"Больше никогда не увидите такого же, как я бойца": экс-соперник Кличко объявил о завершении карьеры

Брайант Дженнингс уходит из бокса.
Известный американский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира супертяжелом весе Брайант Дженнингс (24-4, 14 KO) в Twitter объявил о завершении карьеры.
"Я больше не бьюсь, поэтому можете прекратить спрашивать меня об этом. Я закончил. Это того не стоит. Хорошая была карьера. Я занимался этим десять лет и ушел. В большинстве случаев последнее, что идет от боксера это его эго .
В боксе вы больше никогда не увидите такого же, как я бойца. Я не говорю, что это не может повториться, но это будет очевидно не в наше время. Особенно это касается Филадельфии. Я пришел, увидел и победил", — написал Дженнингс.
Вы не хотите дать другой мне в коробке. Это не может быть все равно, а не в этом времени. И особенно для Филли. Я кладу I я закрываю.— BY (@BYJennings) January 22, 2022
- В 2015 году американец встречался с украинцем Владимиром Кличко. В конкурентном поединке Кличко победил решение судей.
- Также за карьеру Брайант боксировал с Артуром Шпилькой, Луисом Ортисом. В последнем бою в 2019 году он уступил Джо Джойсу.
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