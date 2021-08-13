"Больше таких медалей не будет": украинские каратисты прокомментировали свой исторический успех в Токио

Спортсмены подвели итог своему выступлению.

Украинские каратисты Станислав Горуна и Анжелика Терлюга прокомментировали исторический результат, который они показали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Первый в столице Японии завоевал бронзовую награду. Анжелика выиграла "серебро".

Так, Терлюга в эфире программы "Твой день" подчеркнула, что эти соревнования стали пиком ее карьеры, поскольку для нее это была единственная возможность завоевать медаль, потому что на предстоящих Олимпийских играх в Париже карате представлено не будет. Спортсменка очень расстроилась по этому поводу и считает, что это несправедливо.

"В нашем виде спорта больше таких медалей не будет. Поэтому это, как выразился мой товарищ, такой limited edition. Других каратистов-олимпийцев не будет. Поэтому так не имеет значения цвет этой медали, как то, что мы стали на пьедестал.

И теперь наши имена будут не только в истории украинского карате, а вообще всего вида спорта. Потому Олимпиада - это самое большее, что может быть", - сказал Горуна.

На Олимпиаде-2020 честь Украины защищали 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В копилке страны на Олимпиаде в Токио 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

В медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44-е место.

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