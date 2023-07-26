Больше за киевлян не сыграет: "Динамо" избавилось от скандального легионера

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес на правах аренды перешел в турецкий "Сивасспор".

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Арендное соглашение футболиста сборной Люксембурга с турецким клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В то же время, действующий контракт игрока с "Динамо" также заканчивается через год. Таким образом, скорее всего, Жерсон больше не сыграет за киевский клуб.

Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, однако запомнился преимущественно скандалами. СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировку с запахом перегара, а также поругался с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.

Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюджю", откуда его выгнали за драку с одноклубником.

В сентябре 2021 года Родригес отправился в аренду в "Труа", но из-за нарушения дисциплины французский клуб досрочно прекратил сотрудничество с игроком.

Затем Жерсон играл в турецкой лиге за "Эюпспор". В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за саудовскую "Аль-Вахду", в составе которой забил 2 гола в 16 матчах.

В составе "Динамо" люксембуржец сумарно сыграл 53 матча и забил 9 мячей. Вместе с киевлянами он стал чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Напомним, сезон УПЛ-2023/24 стартует 28 июля. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Украины киевляне 30 июля встретятся с "Минаем".

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