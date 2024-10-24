Большое возвращение: "Ворскла" объявила о назначении нового главного тренера

Полтавская "Ворскла" объявила о назначении Юрия Максимова новым главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт "зелено-белых", контракт с именитым украинским специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В тренерский штаб 55-летнего Максимова вошли также Сергей Ревут (ранее также работал в Полтаве) и Николай Ищенко.

Сергей Долганский, который до последнего времени возглавлял "Ворсклу", останется в команде и будет отвечать за подготовку вратарей.

Ранее Максимов уже работал с "Ворсклой" с 2019 по 2022 год. Под его руководством полтавчане дважды занимали пятое место в УПЛ и выходили в Лигу конференций, а также играли в финале Кубка Украины-2019/20.

Последним местом работы Максимова был "Днепр-1", который перед началом текущего сезона из-за финансовых проблем исключили из состава участников УПЛ и лишили права играть в еврокубках.

Сейчас "Ворскла" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 9 очков после 10 матчей.

В первом поединке после возвращения Максимова на тренерский мостик полтавская команда 27 октября на выезде встретится с ровенским "Вересом" в рамках 11-го тура УПЛ.

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