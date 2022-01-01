"Большой и важный шаг в моей жизни": первые слова Миколенко после перехода в "Эвертон"

"Большой и важный шаг в моей жизни": первые слова Миколенко после перехода в "Эвертон"

22-летний украинец заявил, что чувствует ответственность перед фанатами мерсисайдского клуба.

Новоиспеченный игрок "Эвертона" Виталий Миколенко дал первый комментарий после своего перехода из киевского "Динамо" в английский клуб.

"Переход в Эвертон - это большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол - это место, где зародилась игра, и я думаю, что это место очень хорошо подойдет для меня. Мне 22 годы, но я не чувствую себя молодым, у меня есть опыт игры на европейском уровне и, надеюсь, буду продолжать совершенствоваться как игрок.

Я взволнован возможностью сыграть перед нашими болельщиками в Эвертоне. Я видел несколько последних игр на "Гудисон Парк", и они были невероятными. Они - фантастические болельщики, перед которыми я чувствую большую ответственность", - цитирует Миколенко официальный сайт "Эвертона".

Миколенко подписал с "ирисками" контракт до июня 2026 года. Остальные детали сделки не разглашаются. Ранее СМИ писали, что за переход 22-летнего защитника сборной Украины "Эвертон" заплатит "Динамо" 20 миллионов фунтов стерлингов (около 23,5 миллионов евро).

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи. На его счету также 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" под руководством Рафаэля Бенитеса занимает 15-е место турнирной таблицы АПЛ. В следующем матче "ириски" 2 января примут "Брайтон".

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