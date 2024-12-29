Большой камбэк: сборная Украины по баскетболу назначила нового главного тренера

Айнарс Багатскис снова возглавил мужскую национальную команду по баскетболу.

Опытный латвийский специалист Айнарс Багатскис стал новым главным тренером мужской сборной Украины по баскетболу.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины на своем официальном сайте.

Багатскис уже работал на посту главного тренера мужской сборной Украины с мая 2019 по март 2023 года.

Под его руководством "сине-желтым" удалось квалифицироваться на Евробаскет-2022, где национальная команда остановилась на стадии 1/8 финала, в итоге заняв 11-е место на турнире.

В общей сложности во главе мужской национальной команды Айнарс провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и 11 проиграл.

На посту наставника национальной команды Багатскис заменит Виталия Степановского, который накануне был уволен.

Напомним, под руководством Степановского украинские баскетболисты потерпели 4 поражения в 4 поединках отбора на чемпионат Европы-2025: "сине-желтые" уступили Словении (73:87) и Португалии (77:79), а также дважды проиграли Израилю (73:86, 75:88).

После четырех туров украинцы (0 побед) занимают последнее четвертое место в таблице квартета A. Лидируют Словения и Израиль, которые одержали по 3 победы. На третьей позиции – Португалия (2 победы).

Заключительные матчи квалификации на Евробаскет-2025 сборная Украины сыграет в начале следующего года против Словении (21 февраля) и Португалии (24 февраля). На чемпионат Европы из группы, где выступают "сине-желтые", выйдут три лучшие команды.

Сборная Украины сохраняет шансы попасть на континентальное первенство: для этого нашей команде нужно в последних матчах побеждать словенцев и португальцев и надеяться, что Израиль обыграет Португалию. При таких раскладах украинцы смогут опередить португальцев в борьбе за третье место.

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