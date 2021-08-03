Большой шаг к групповому этапу: "Шахтер" добыл волевую победу в Бельгии в квалификации Лиги чемпионов

Большой шаг к групповому этапу: "Шахтер" добыл волевую победу в Бельгии в квалификации Лиги чемпионов

Ответная игра состоится ровно через неделю.

Донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Выездная для "горняков" встреча завершилась со счетом 2:1.

Команды начали поединок в хорошем темпе - быстро двигали мяч, но ни хозяевам, ни гостям не хватало креатива в атаке. "Горняки" старались действовать первым номером, а бельгийцы проводили быстрые контратаки.

По такой игре работы у вратарей было немного, но первый же удар в створ ворот Анатолия Трубина стал голевым. На 39-й минуте голкипера "Шахтера" головой метров с пяти пробил Пол Онуачу.

twitter.com/KRCGenkofficial

"Горняки" отыгрались уже после перерыва. Педриньо заработал пенальти, который на 63-й минуте реализовал Тете.

Игра катилась к ничьей, но на 81-й минуте Исмаили в штрафной площадке хозяев здорово открылся под заброс с правого фланга и выкатил мяч уже почти на пустые ворота Алану Патрику. Тот отправил сферу по назначению и принес "горнякам" важную победу.

twitter.com/FCShakhtar

Ответный матч команды проведут 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало поединка - в 20:30. Билеты на игру уже в продаже.

уже в продаже. В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). Если "горняки" уступят "Генку" по сумме двух встреч, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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