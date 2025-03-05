Большой шаг на пути в четвертьфинал: "Бавария" разгромила "Байер" в Лиге чемпионов (видео)

Ответный поединок между немецкими клубами состоится 11 марта в Леверкузене.

"Бавария" разгромила "Байер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 3:0 .

Уже на 9-й минуте встречи мюнхенцы открыли счет – отличился Гарри Кейн. На старте второго тайма подопечные Венсана Компани развили свой успех – на 54-й минуте забил Джамал Мусиала.

На 62-й минуте подопечные Хаби Алонсо остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Норди Мукиэле.

"Бавария" воспользовалась численным преимуществом и на 75-й минуте сделала счет разгромным – Кейн оформил дубль, реализовав пенальти.

Обзор матча "Бавария" – "Байер"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Байером" и "Баварией" состоится во вторник, 11 марта, в Леверкузене.

Победитель пары "Бавария" – "Байер" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между нидерландским "Фейеноордом" и миланским "Интером".

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