Большой шаг на пути в четвертьфинал: "Бавария" разгромила "Байер" в Лиге чемпионов (видео)

Ответный поединок между немецкими клубами состоится 11 марта в Леверкузене.
"Бавария" разгромила "Байер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 3:0.
Уже на 9-й минуте встречи мюнхенцы открыли счет – отличился Гарри Кейн. На старте второго тайма подопечные Венсана Компани развили свой успех – на 54-й минуте забил Джамал Мусиала.
На 62-й минуте подопечные Хаби Алонсо остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Норди Мукиэле.
"Бавария" воспользовалась численным преимуществом и на 75-й минуте сделала счет разгромным – Кейн оформил дубль, реализовав пенальти.
Обзор матча "Бавария" – "Байер"
Будет добавлен в скором времени.
Ответный матч между "Байером" и "Баварией" состоится во вторник, 11 марта, в Леверкузене.
Победитель пары "Бавария" – "Байер" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между нидерландским "Фейеноордом" и миланским "Интером".
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