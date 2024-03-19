Большой шанс для Лунина: основной голкипер "Реала" получил новую травму

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил очередную травму.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", у 31-летнего бельгийца диагностировали разрыв внутреннего мениска правого колена.

Куртуа получил повреждение на тренировке. По информации издания Marca, он покинул занятие в слезах.

Теперь бельгийский голкипер перенесет операцию и, скорее всего, не сыграет до конца текущего сезона.

Отметим, что Куртуа получил серьезную травму перед стартом сезона-2023/24. Бельгиец разорвал переднюю крестообразную связку левого колена, из-за чего долгое время находился в лазарете мадридского клуба и только вернулся к полноценным тренировкам, не сыграв ни в одном матче.

Из-за травмы Куртуа основным голкипером "бланкос" стал украинец Андрей Лунин, который выиграл конкуренцию у арендованного у "Челси" Кэпы Аррисабалаги.

В общей сложности в этом сезоне Лунин провел 23 поединка за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Украинский вратарь 10 матчей сыграл "на ноль".

После 29-го тура "Реал" (72 очка) возглавляет таблицу чемпионата Испании, опережая "Барселону" на 8 баллов. В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский гранд сойдется с действующим обладателем трофея "Манчестер Сити".

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