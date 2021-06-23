"Большой шанс реабилитироваться": появилось видео реакции сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020

"Большой шанс реабилитироваться": появилось видео реакции сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Украинские футболисты получили радостную весть, когда шли на ужин.

Сборная Украины с третьего места в квартете C вышла в 1/8 финала Евро-2020. Результаты последнего дня группового этапа позволили команде Андрея Шевченко оформить исторический выход в плей-офф чемпионатов Европы.

Помогли "сине-желтым" команды группы Е Швеция и Испания: скандинавы обыграли поляков (3:2), а пиренейцы разнесли словаков (5:0). Таким образом, Украина гарантировала себе одну из четырех путевок для команд, занявших третьи места в своих группах. Украинцы в рейтинге третьих мест находятся выше Финляндии и Словакии.

Игроки сборной Украины узнали приятную новость во время похода на ужин. Они поздравили друг друга, но были достаточно сдержанными в своих эмоциях. После этого приступили к вечерней трапезе.

Видео реакции наших футболистов опубликовал YouTube-канал vZbirna.

Также форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход в 1/8 финала Евро-2020 в сториз Instagram.

"Большой шанс реабилитироваться перед вами", - написал Яремчук, опубликовав фото с Александром Зинченко.

instagram.com/r.yaremchuk

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на исторический выход нашей сборной в 1/8 финала.

Что касается соперника "сине-желтых" в 1/8 финала Евро-2020, то им станет команда Швеции или победитель группы F (Франция, Германия или Португалия). Подробнее о раскладах, а также дате и месте следующего матча украинской сборной читайте ЗДЕСЬ.

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