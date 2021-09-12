"Бомба": Свитолина поделилась нежным фото в свой день рождения

Фанаты засыпали первую ракетку страны поздравлениями.
Сегодня, 12 сентября, украинской теннисистке Элине Свитолиной исполнилось 27 лет. На свой день рождения первая ракетка страны поделилась с поклонниками нежным фото.
Элина опубликовала в Instagram кадр, на котором она чувственно позирует перед камерой с необычным украшением на голове.
"27", - кратко подписала кадр теннисистка. Фанаты отреагировал на фото многочисленными поздравлениями и комплиментами. "Эля - бомба", - написал один из них.
- В 2021 году Свитолина стала бронзовой призеркой Олимпиады-2020 и победила на турнире WTA в Чикаго.
- На завершившемся US Open Элина дошла до четвертьфинала, где проиграла Лейле Анни Фернандес из Канады.