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"Бомба": Свитолина поделилась нежным фото в свой день рождения

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"Бомба": Свитолина поделилась нежным фото в свой день рождения

instagram.com/elisvitolina

Фанаты засыпали первую ракетку страны поздравлениями.

Сегодня, 12 сентября, украинской теннисистке Элине Свитолиной исполнилось 27 лет. На свой день рождения первая ракетка страны поделилась с поклонниками нежным фото.

Элина опубликовала в Instagram кадр, на котором она чувственно позирует перед камерой с необычным украшением на голове.

© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina

"27", - кратко подписала кадр теннисистка. Фанаты отреагировал на фото многочисленными поздравлениями и комплиментами. "Эля - бомба", - написал один из них.

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