"Бомба": звезда украинского спорта в сексуальном боди поделилась своей мечтой

Марина Бех-Романчук порадовала поклонников горячим снимком.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, ранее ошеломившая фанатов сексуальной фигурой в бикини, опубликовала в соцсетях новое пикантное фото.
26-летняя прыгунья в длину позировала перед камерами в соблазнительном черном боде. Высоко приподняв правое колено, спортсменка похвасталась идеальными бедрами.
"Моя мечта - летать. Всю свою жизнь я учусь летать и мечтаю научиться еще лучше! Это то чем я живу, люблю, мотивируюсь и вдохновляюсь", - написала Марина под снимком в Instagram.
Фанаты отреагировали щедрыми комплиментами в адрес легкоатлетки: "Какая прекрасная", "Шикарная", "Невероятная", "Бомба".
- Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.
- Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.
- На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й.
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